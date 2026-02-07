Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre depremin derinliği 7,87 kilometre olarak belirlendi. Aynı saatte bölgedeki bir başka sarsıntı da 4,1 büyüklüğünde kaydedildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09.41'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,87 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Sındırgı'da bugün aynı saatte saniye farkıyla 4,1 büyüklüğünde deprem de meydana gelmişti.
Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel