Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09.41'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,87 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sındırgı'da bugün aynı saatte saniye farkıyla 4,1 büyüklüğünde deprem de meydana gelmişti.