Balıkesir Sındırgı'da 4 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saat 06.08'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'a göre depremin merkez üssü Sındırgı ve derinliği 5,82 kilometre.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 06.08'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 5,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel