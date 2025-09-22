Haberler

Balıkesir Sındırgı'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve diğer ekiplerin saha taramalarına başladığını ve şu an olumsuz bir durumun bulunmadığını açıkladı.

(ANKARA) - Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Sındırgı ilçesinde saat 00.05'te meydana gelen depreme ilişkin "Sındırgı ilçemizde 4.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamış ve çalışmalar devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur" açıklamasında bulundu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin Vali İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ustaoğlu şunları kaydetti:

"Sındırgı ilçemizde 4.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamış ve çalışmalar devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

