Balıkesir Sındırgı'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin Vali İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ustaoğlu şunları kaydetti:

"Sındırgı ilçemizde 4.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamış ve çalışmalar devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."