Balıkesir Savaştepe'de Devrilen Tanker Yolu 6 Saat Sonra Açıldı

Balıkesir Savaştepe'de Devrilen Tanker Yolu 6 Saat Sonra Açıldı
Güncelleme:
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde amonyum nitrat yüklü tankerin devrilmesi nedeniyle saat 15.00'te ulaşıma kapatılan yol, güvenlik önlemlerinin ardından 6 saat sonra açıldı.

6 SAAT SONRA YOL ULAŞIMA AÇILDI

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde amonyum nitrat yüklü tankerin devrilmesi sonucu saat 15.00'te ulaşıma kapatılan 10/51 İl yolu olarak geçen Balıkesir Savaştepe karayolu, tankerin yoğun güvenlik önlemleri alınarak 6 saat sonra kaldırılmasının ardından açıldı.

Alper ÇOBANOĞLU/ SAVAŞTEPE (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
