Balıkesir Savaştepe'de Devrilen Tanker Yolu 6 Saat Sonra Açıldı
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde amonyum nitrat yüklü tankerin devrilmesi nedeniyle saat 15.00'te ulaşıma kapatılan yol, güvenlik önlemlerinin ardından 6 saat sonra açıldı.
6 SAAT SONRA YOL ULAŞIMA AÇILDI
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde amonyum nitrat yüklü tankerin devrilmesi sonucu saat 15.00'te ulaşıma kapatılan 10/51 İl yolu olarak geçen Balıkesir Savaştepe karayolu, tankerin yoğun güvenlik önlemleri alınarak 6 saat sonra kaldırılmasının ardından açıldı.
Alper ÇOBANOĞLU/ SAVAŞTEPE (Balıkesir),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel