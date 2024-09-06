Üye Girişi
Haberler

Balıkesir İvrindi'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada bir tır ile iki otomobil çarpıştı. Yaralı kişi hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden kişinin cenazesi morga götürüldü.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ercan B. idaresindeki 17 YK 168 plakalı tır, Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde arızalanarak emniyet şeridine yanaştı.

Daha sonra geri manevra yapan tır kayarak arkadan gelen Alper T. yönetimindeki 10 BL 950 plakalı ve Sedef Ö. kontrolündeki 35 ARN 524 plakalı otomobillerle çarpıştı.

Kazada, Alper T'nin sürücüsü olduğu araçta bulunan Hale T, olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçtaki İbrahim T. ise yaralandı.

İbrahim T, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İvrindi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hale T'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Sağ şeritten bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

Otomobil İvrindi Güncel trafik Yaşam

Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız

Bir ülke daha İsrail'e resti çekti: Bunu yaparsanız savaş ilanı sayarız

 İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı

İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı

 THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti

THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi

Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Nijerya Benin maçı hangi kanalda, nasıl CANLI izlenir? Osimhen milli takım Nijerya Benin maçı ne zaman? Osimhen ilk 11'de mi, oynayacak mı? 6-7 Eylül Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Muratpaşa, Manavgat, Serik elektrik kesintisi 6-7 Eylül Bursa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Osmangazi, Mustafakemalpaşa, Orhangazi elektrik kesintisi 6-7 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Beyşehir elektrik kesintisi 6-7 Eylül Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Salihli, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi 6-7 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ödemiş, Bornova, Konak elektrik kesintisi 6-7 Eylül Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL! Şehitkamil, İslahiye, Şahinbey elektrik kesintisi listesi 6-7 Eylül Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Yüreğir, Seyhan elektrik kesintisi 6-7 Eylül Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Keçiören, Çankaya, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 6-7 Eylül Bahçelievler, Esenyurt, Beyoğlu elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter? TV8 frekans! Turksat 42 e TV8 güncel frekansı kaç?
title