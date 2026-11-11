Balıkesir İvrindi'de panelvan şarampole devrildi, 14 yaşındaki çocuk öldü

Balıkesir İvrindi'de panelvan şarampole devrildi, 14 yaşındaki çocuk öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Balıkesir'in İvrindi ilçesinde Büyükyenice Mahallesi mevkisinde panelvanın şarampole devrilmesi sonucu 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Yaralılar İvrindi Devlet Hastanesine kaldırıldı; ağır yaralanan çocuk hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde panelvanın devrilmesi sonucu 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
K.E. yönetimindeki 10 YK 109 plakalı panelvan, Büyükyenice Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü K.E. ile arka koltuktaki İ.İ. (14) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye trafik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla İvrindi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan İ.İ, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA