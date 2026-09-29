Balıkesir İvrindi'de işçileri taşıyan traktörün römorku devrildi, 23 kişi yaralandı.

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BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde, tarladan dönen işçileri taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

Kaza, Karaçepiş Mahallesi girişinde meydana geldi. Tarladan dönen işçileri taşıyan ve sürücüsünün kimliği öğrenilmeyen 10 P 7417 plakalı traktörün römorku, üzerindeki işçilerle birlikte devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralanan 23 işçi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı