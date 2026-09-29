Haberler

Balıkesir İvrindi'de işçileri taşıyan traktörün römorku devrildi, 23 kişi yaralandı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir İvrindi'de işçileri taşıyan traktörün römorku devrildi, 23 kişi yaralandı.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, tarladan dönen işçileri taşıyan traktörün römorku devrildi. Kazada yaralanan 23 işçi çevredeki hastanelere kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde, tarladan dönen işçileri taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

Kaza, Karaçepiş Mahallesi girişinde meydana geldi. Tarladan dönen işçileri taşıyan ve sürücüsünün kimliği öğrenilmeyen 10 P 7417 plakalı traktörün römorku, üzerindeki işçilerle birlikte devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralanan 23 işçi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'de 200 yıl sonra bir ilk! 31 yıl önceki cinayet için idam

ABD'de 200 yıl sonra bir ilk! Yarın idam edilecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mustafa Sandal'ın eşi ve kayınpederi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Mustafa Sandal'ın eşi ve kayınpederine şok! Polis peşlerine düştü
Antalya'da kafeste mahsur kalan 150 kiloluk Akdeniz foku kurtarıldı! Özgür kalınca dalgıcın yanına gelip sevilmesine izin verdi

150 kiloluk fok kafeste mahsur kaldı! Kurtulunca dalgıca sokuldu
Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi şok sakatlık

Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi deprem!
Dakikalar içinde büyük yıkım! Gördükleri manzara kahretti

Dakikalar içinde büyük yıkım! Gördükleri manzara kahretti
Sular yükseldi, mahalle göle döndü: Eğitime bir gün ara verildi

Sular birden yükseldi, mahalle göle döndü: Eğitime ara verildi
Almanya’da görevli savcı İstanbul’da hayatını kaybetti: Ölümü şüpheli bulundu

Tatil için gelmişti: Türk kökenli savcı son nefesini Silivri'de verdi
Altında rüzgar terse döndü! Yatırımcılara 1 Ekim uyarısı

Altında rüzgar terse döndü! Yatırımcılara 1 Ekim uyarısı