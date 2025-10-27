Haberler

Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 6,1 Büyüklüğünde Deprem: Can Kaybı Yok

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Alacaatlı Köyü'nde bir metruk ev yıkıldı, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Köy muhtarı Nail Yılmaz, 'Çok kötü sallandık ama olumsuz bir durum yok' dedi.

(ANKARA) - Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan depremde, ilçeye bağlı Alacaatlı Köyü'nde metruk bir evin yıkıldığı, ancak can kaybı veya yaralanmaya yol açmadığı öğrenildi.

Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen depreme en yakın yerleşim yeri olan Alacaatlı Köyü'nün muhtarı Nail Yılmaz, bugün saat 22.48'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Çok kötü sallandık ama şu an olumsuz bir durum yok. İlk tespitimiz metruk bir evin yıkıldığı yönünde" dedi.

Köyde yıkılan bir duvarın da bir araçta hasara neden olduğunu bildiren Yılmaz, "Köyü gezmeyi sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Fenerbahçe'den maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme

Maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
Fenerbahçe, derbi öncesi vitesi 5'e taktı

Ne maç ama! Fenerbahçe, derbi öncesi alev aldı
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Gelin, imam nikahı sırasında hocanın sorusuna kızdı: Yaz artık

Gelin, imam nikahı sırasında hocanın sorusuna kızdı
İlk görüntüler geldi! İşte Türkiye'nin satın alacağı o uçaklar

İlk görüntüler geldi! İşte Türkiye'nin satın alacağı o uçaklar
Başsavcılık'tan hakemlerin bahis oynamasına ilişkin yeni açıklama

İşte bahis skandalında savcılığı en çok zorlayan detay
569 yıllık camiye yıldırım düştü

Büyük panik! 569 yıllık tarihi camiye yıldırım böyle düştü
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
İstanbul Finans Merkezi'nin tepesine yıldırım düştü

İstanbul'da ender görünen anlar! Dev binanın tepesine yıldırım düştü
Bahçeli'nin gündem olan sözleriyle ilgili Çin'den açıklama: Not ettik

Bahçeli'nin gündem olan sözlerine Çin'den ilk yorum: Not ettik
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.