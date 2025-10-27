Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 6,1 Büyüklüğünde Deprem: Can Kaybı Yok

(ANKARA) - Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan depremde, ilçeye bağlı Alacaatlı Köyü'nde metruk bir evin yıkıldığı, ancak can kaybı veya yaralanmaya yol açmadığı öğrenildi.

Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen depreme en yakın yerleşim yeri olan Alacaatlı Köyü'nün muhtarı Nail Yılmaz, bugün saat 22.48'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Çok kötü sallandık ama şu an olumsuz bir durum yok. İlk tespitimiz metruk bir evin yıkıldığı yönünde" dedi.

Köyde yıkılan bir duvarın da bir araçta hasara neden olduğunu bildiren Yılmaz, "Köyü gezmeyi sürdürüyoruz" dedi.