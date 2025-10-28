Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 6,1 Büyüklüğünde Deprem

(ANKARA) - Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Sındırgı ilçemizde 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımız tüm ekipleri ile saha taramalarına başlamıştır." dedi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu şunları ifade etti:

"ilçemizde 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımız tüm ekipleri ile saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."