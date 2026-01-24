Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 5,1 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 11.04 kilometre olarak kaydedildi. Vali Ustaoğlu, şu an için olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.
(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, saat 00.24'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 11.04 kilometre olarak kaydedildi.
Deprem, İstanbul ve İzmir olmak üzere bir çok ilde hissedildi.
Vali Ustaoğlu: An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada an itibariyle olumsuz bir durum olmadığını bildirdi. Ustaoğlu, "Sındırgı ilçemizde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. AFAD ve ilgili kurumlarımız tarafından saha taramaları devam etmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.