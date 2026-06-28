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Balıkesir'de 4 Büyüklüğünde Deprem

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Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 11,33 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

(BALIKESİR) - Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.56'da 4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Depremin, yerin 11,33 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA
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