Balıkesir'in Savaştepe İlçesinde Yangın Söndürüldü
Kurudere Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde arazide çıkan yangın söndürüldü.
Kurudere Mahallesi'ndeki boş alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel