Balıkesir'in Savaştepe İlçesinde Yangın Söndürüldü

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde arazide çıkan yangın söndürüldü.

Kurudere Mahallesi'ndeki boş alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.