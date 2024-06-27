Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına müdahale başlatıldı
Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Çaldere Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
İlçeye bağlı kırsal Çaldere Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, 2 uçak, 1 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, iş makineleri ve 60 personelle yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.