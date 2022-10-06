Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir haberi: Balıkesir Valisi Şıldak çeltik hasadına katıldı

Güncel Haberler

Balıkesir haberi: Balıkesir Valisi Şıldak çeltik hasadına katıldı

Balıkesir bölgesinden gelen habere göre Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Gönen ilçesi ziyaretinde çeltik hasatı gerçekleştirdi, çeşitli incelemelerde bulundu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Gönen ilçesi ziyaretinde çeltik hasatı gerçekleştirdi, çeşitli incelemelerde bulundu.

Vali Hasan Şıldak, Gönen İlçesi Gündoğan Mahallesinde üreticilerle çeltik hasadı yaptı. Türkiye'nin üçüncü sıradaki yeriyle çeltik ambarı olan Balıkesir'de, hasat döneminin sonuna yaklaşılıyor.

Vali Şıldak, beraberinde Gönen Kaymakamı Arslan Yurt ve İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan'ın da bulunduğu programda çeltik kurutma alanlarında da incelemelerde bulundu. Üreticilerle sohbet eden Şıldak, çeltik üretimi hakkında bilgi aldı.

Programına Gönen İlçesinde üretim yapan, Alfa Tohumculuk ve Zeki Gıda işletmelerini ziyaretle devam eden Vali Şıldak, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayan işletmelerdeki çalışmaları yerinde inceledi.

Kaynak: AA / Rıdvan Tandoğan - Güncel

Hasan Şıldak Balıkesir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title