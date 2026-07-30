Balıkesir Edremit'teki yangın 2'nci gününde

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangınına müdahale, 2'nci gününde karadan sürüyor.

Altınoluk Mahallesi'nde Kazdağları'nın eteklerinde, dün saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Havanın aşırı sıcak olması, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter, 24 arazöz, 11 itfaiye aracı, 19 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 26 hizmet aracı, 4 dozer, 320 personel ile alevlere müdahale edildi. Dumanın ilçenin pek çok noktasından görüldüğü yangında; Balıkesir İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na ait 6 itfaiye aracı, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na ait 1 iş makinası, 1 su tankeri, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na ait 1 iş makinası, BASKİ'ye ait 2 su tankeri, Edremit Belediyesi'ne ait 1 su tankeri ve 1 iş makinası söndürme çalışmalarına destek verdi.

BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA

Yangından etkilenenlerin her türlü ihtiyaçları için AFAD, Kızılay ve UMKE ekipleri de saha da görev yaptı. Havanın kararması ile birlikte uçak ve helikopterlerin çalışmasına ara verildi. Alevlerle mücadele karadan devam etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gece, sanal medya hesabında yaptığı açıklamada, alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Orman yangınına müdahale, 2'nci gününde karadan sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı