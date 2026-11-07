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Balıkesir Edremit'te panjura sıkışan tilki itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin çarptığı tilkinin kafası ön panjura sıkıştı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri tilkiyi zarar görmeden kurtararak doğaya saldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin ön panjuruna kafası sıkışan tilki, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.

Edremit-Ülkü kara yolu Grand Dallas mevkisinde seyreden bir otomobil, aniden yola çıkan tilkiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tilkinin kafası aracın ön panjuruna sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden zarar görmeden kurtarılan tilki, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA
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