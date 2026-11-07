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Balıkesir Edremit'te kamyonla çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti

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Balıkesir Edremit'te kamyonla çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti
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Balıkesir Edremit'te kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada otomobil fabrika duvarı ile kamyon arasına sıkıştı. Araçtaki anne ve 10 yaşındaki kızı olay yerinde yaşamını yitirdi, cenazeleri Edremit Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada anne ve kızı hayatını kaybetti.

F.A. (34) idaresindeki 06 DFU 784 plakalı kamyon, Edremit-Kalkım kara yolu??????? Çamcı Mahallesi mevkisinde aynı yönde ilerleyen Nilüfer A. (34) yönetimindeki 10 AEH 025 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, kamyon ile yol kenarındaki bir fabrikanın duvarının arasına sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Nilüfer A. ile beraberindeki 10 yaşındaki kızı Eliz A'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından anne ile kızının cenazeleri Edremit Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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