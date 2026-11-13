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Balıkesir Edremit'te ev yangınında üst kat ve çatı kullanılamaz duruma geldi

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Balıkesir Edremit'te ev yangınında üst kat ve çatı kullanılamaz duruma geldi
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde Dereli Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde çıkan yangında alevler üst kat ve çatıyı sardı. İtfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında üst kat ve çatı kullanılamaz duruma geldi; yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangında, üst kat ile çatı kullanılamaz hale geldi.

Dereli Mahallesi 8'inci Sokak'taki 2 katlı müstakil evde yangın çıktı. Alevler evin üst katı ve çatısını kısa sürede sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, elektrik hattındaki patlamalar nedeniyle alevlere müdahalede zor anlar yaşadı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çabasıyla yangın söndürüldü. Evin üst katı ve çatı, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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