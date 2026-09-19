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Balıkesir Edremit'te 19 Eylül Gaziler Günü töreni Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı

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Balıkesir Edremit'te 19 Eylül Gaziler Günü töreni Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı
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Balıkesir Edremit'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende Kıbrıs gazisi Ali Çakır konuştu, öğrenciler şiir okudu; gaziler için Ali Çetinkaya Kışlası'nda etkinlik yapıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kıbrıs gazisi Ali Çakır'ın konuşma yaptığı törende öğrenciler tarafından şiirler okundu.

İlçede ikamet eden gaziler için Ali Çetinkaya Kışlası'nda etkinlik düzenlendi. Protokol üyeleri, gazilerle bir araya gelerek sohbet etti ve Gaziler Günü'nü kutladı.

Törene Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bülent Tarhan, Edremit Belediye Başkan Vekili Muammer Temiz, gaziler ve aileleri ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA
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