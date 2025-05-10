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Balıkesir'e Yangın Söndürme Helikopteri Görevlendirildi

Balıkesir'e Yangın Söndürme Helikopteri Görevlendirildi
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Tarım ve Orman Bakanlığına ait KA 32T tipi yangın söndürme helikopteri, Balıkesir'in Edremit ilçesinde yangın sezonu öncesinde göreve başladı. Bu sayede Kazdağları ve çevresindeki illerde olası orman yangınlarına hızlı müdahale edilebilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığına ait bir yangın söndürme helikopteri, Balıkesir'in Edremit ilçesinde göreve başladı.

Kazdağları başta olmak üzere Balıkesir, Çanakkale, Manisa ve İzmir gibi çevre illerde çıkması muhtemel orman yangınlarına hızlı müdahale amacıyla bölgeye yakın zamanda iki yangın söndürme uçağının da Balıkesir Koca Seyit Hava Limanı'nda konuşlandırılacağı bildirildi.

Yangın sezonunun başlamasıyla birlikte alınan tedbirler kapsamında Edremit'in Zeytinli Mahallesi'ndeki heliporta konuşlandırılan KA 32T tipi helikopter, yüksek manevra kabiliyeti sayesinde olaylara etkin bir şekilde müdahale imkanı sunuyor.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Orman İşletme Müdürü Barış Tamer Kilis ile heliportu ziyaret ederek uçuş ekibinden operasyonlar ve helikopter hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Odabaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu helikopterler orman yangınlarıyla mücadele noktasında bizlere çok büyük bir kolaylık sağlıyor. İnşallah çok kısa bir müddet sonra havalimanımıza iki tane daha üçer tonluk yangın söndürme uçağı gelecek." dedi.

Sezonun kazasız, belasız ve yangınlardan arındırılmış bir şekilde geçmesini temenni eden Odabaş, bölgeye konuşlandırılan hava unsurlarının olası yangınlarına hızlı müdahale konusunda ümit verici olduğu değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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