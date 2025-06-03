Balıkesir Dursunbey'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Balıkesir Dursunbey'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde başlayan orman yangını, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Dursunbey ilçesi Adaören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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