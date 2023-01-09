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Üniversite öğrencisi genç kızın cansız bedeni denizde bulundu

Güncel Haberler

Balıkesir'in Erdek ilçesinde denizde bir kadına ait cansız beden bulundu. Denizden çıkarılan kişinin Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Nuray Kayar'a ait olduğu tespit edildi.

Marmara Denizi'nde hareketsiz bir kişinin olduğu bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILACAK

Cesedin Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Nuray Kayar'a ait olduğu tespit edildi. Kayar'ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Marmara Denizi'nde üniversite öğrencisi genç kızın cansız bedeni bulundu

Kaynak: AA / Güncel

Marmara Denizi Balıkesir 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Dr.Kimbel:

Sevgilisi öldürmü?tür ili?kiyi bitirmek istedi sevgilisi öldürdü çok basit inceleme

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