Üniversite öğrencisi genç kızın cansız bedeni denizde bulundu
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde denizde bir kadına ait cansız beden bulundu. Denizden çıkarılan kişinin Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Nuray Kayar'a ait olduğu tespit edildi.
Marmara Denizi'nde hareketsiz bir kişinin olduğu bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi.
ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILACAK
Cesedin Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Nuray Kayar'a ait olduğu tespit edildi. Kayar'ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA / Güncel