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Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasında Patlama: Tuğba Sert Toprağa Verildi

Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasında Patlama: Tuğba Sert Toprağa Verildi
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Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında yaşanan patlama sonucu hayatını kaybeden Tuğba Sert'in cenazesi gerçekleştirilen törenle toprağa verildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun da katıldığı cenaze töreninde taziyeler iletildi.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden Tuğba Sert'in cenazesi, toprağa verildi.

İvrindi ilçesine bağlı Osmanlar Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilen Sert'in (41) cenazesi, burada helallik alınmasının ardından Osmanlar Camisi'ne götürüldü.

Cenaze törenine katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sert'in ailesine ve yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Vali İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bazı milletvekilleri de katıldı.

Sert'in cenazesi kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 24 Aralık'ta patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Yaşamını yitirenlerden 10'unun cenazesi, dün toprağa verilmişti. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel
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