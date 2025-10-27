Balıkesir'deki deprem İstanbul'da da hissedildi

Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin hissedildiği İstanbul'da bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi.

Kentin her iki yakasında depremi hisseden vatandaşların bazıları evlerinden dışarı çıktı.

Güngören ve Esenler'de depremin ardından evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar sokakta beklemeye başladı.

Bazı vatandaşlar da cep telefonları ile yakınlarını arayarak bilgi aldı.

Depremin ardından Bahçelievler'de de sokaklara çıkan vatandaşlar park çevresinde beklemeye başladı.

Şirinevler'de sokağa çıkan vatandaşlar, Şehit Yarbay Cesur Parkı'nda toplandı.

Sultangazi'deki bir çay ocağında deprem anında vatandaşların dışarı çıkması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Göktürk'teki bir iş yerinde çalışanların dışarı çıkma anları da güvenlik kamerasına yansıdı.