Balıkesir'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Ölü, 6 Yaralı

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. 10 CFP 58 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 34 BUP 842 plakalı araçla çarpıştı ve ardından başka bir araç da kazaya karıştı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ahtım K, idaresindeki 10 CFP 58 plakalı otomobil, Gönen-Biga kara yolunun Sarıköy Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen Ahmet K. yönetimindeki 34 BUP 842 plakalı otomobille çarpıştı. Daha sonra aynı yönden gelen Abdullah A. kontrolündeki 35 BSB 878 plakalı otomobil de bu araçlara çarptı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Yaşar E, Seda K, Serap E, Jale A, Eslem A. ve Ömer Poyraz A. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücüler Ahmet K, Ahtım K. ile yolculardan Yaşar E, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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