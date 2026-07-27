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Balıkesir'de yolcu otobüsünde yangın

Balıkesir'de yolcu otobüsünde yangın
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- Yangında otobüsteki 38 yolcu, yara almadan tahliye edildi

Balıkesir'in Havran ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, C.C. (56) idaresindeki 34 GD 747 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümü, Balıkesir-Edremit karayolunun Dereören Mahallesi Gelinderesi mevkisinde seyir halinde yanmaya başladı.

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otobüsteki 38 yolcu ekiplerce tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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