Haberler

Yolcu Otobüsü Refüje Çarparak Devrildi: 36 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde refüje çarpıp devrilen yolcu otobüsünde 36 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

1) YOLCU OTOBÜSÜ REFÜJE ÇARPIP DEVRİLDİ: 36 YARALI

BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde refüje çarpıp devrilen yolcu otobüsündeki 36 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik, bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında, İstanbul-İzmir Otoyolu Susurluk ilçesi Yeni Mahalle İstasyon Caddesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametinden İzmir yönüne giden 24 AAS 700 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsü A.G.'nin kontrolü kaybetmesi sonucu yolun sağındaki refüje çarpıp devrildikten sonra sürüklendi. Kazada 36 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik tek şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı

Bunların gözü dönmüş! Açık denizde masumları böyle hedef aldılar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nazan Öncel'den Sezen Aksu'ya şok sözler: Dostluk yalanmış

İki efsane birbirine girdi! Sahnede öyle sözler söyledi ki...
Ağlayan rakibiyle dalga geçti, sonu fena oldu

Ağlayan rakibiyle dalga geçti, sonu fena oldu
Kim talimatı verdi: Güney Kore sınırındaki birlikleri acilen güçlendirin

Dürbünü eline alıp talimatı verdi
Yok böyle bir atlama! Yürüye yürüye gelip resmen uçmaya başlıyorlar

Görüntüyü izleyenler inanamıyor! Bir anda uçuyorlar
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon! 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı! Tek tek gözaltına alıyorlar
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan yumruklu kavgada fenalaşıp, öldü

Arazi kavgası can aldı: 68 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan 'AK Parti'ye geçecek' iddialarına cevap

AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu! Sözleriyle alandakileri coşturdu