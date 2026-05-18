Yolcu Otobüsü Refüje Çarparak Devrildi: 36 Yaralı

1) YOLCU OTOBÜSÜ REFÜJE ÇARPIP DEVRİLDİ: 36 YARALI

BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde refüje çarpıp devrilen yolcu otobüsündeki 36 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik, bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında, İstanbul-İzmir Otoyolu Susurluk ilçesi Yeni Mahalle İstasyon Caddesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametinden İzmir yönüne giden 24 AAS 700 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsü A.G.'nin kontrolü kaybetmesi sonucu yolun sağındaki refüje çarpıp devrildikten sonra sürüklendi. Kazada 36 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik tek şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı