Balıkesir'de Yangın Nedeniyle İki Mahalle Boşaltılıyor

BİR MAHALLE DAHA BOŞALTILIYOR

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bağlı kırsal Bayıryüzügüney ve Adaören mahallelerinde ormanlarında devam eden yangına müdahale devam ediyor. Bayıryüzügüney Mahallesinin ardından Adaören Mahallesi de tedbir olarak boşaltılıyor. Ekiplerin etkin müdahalesi ve önlemler sayesinde şu an için alevlerin her 2 mahalleden de uzaklaştırıldığı öğrenildi.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR, 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Havanın kararmasıyla yer ekipleri tarafından alevlere müdahale yoğun şekilde sürdürülüyor. Ayrıca tarım arazisinde çıktığı belirlenen yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Bu arada Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını takip etti, yetkililerden bilgi aldı. Ardından açıklama yapan Vali Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Ziraat alanında başlayıp, ormanlık alana sirayet eden bir yangınımız mevcut. Bu yangın şiddetli rüzgarla Adaören Mahallemize doğru ilerledi. Şu an karadan ve havadan müdahale sürüyor. Geçici olarak Bayıryüzügüney Mahallesi sakinlerini içinde bulunduğumuz güvenli alan olan okul meydanına taşıdık. Şu an bir sıkıntı görünmüyor. Adaören Mahallemizde de vatandaşlarımızın da tahliyesini tedbiren gerçekleştiriyoruz. Havadan 4 uçağımız ile müdahale, karadan 11 arazöz, 6 itfaiye aracımız, dozer, greyder toplam 174 personel ile karadan müdahale devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışıyoruz. Ziraat alanından çıktığını tespit ettik. 2 vatandaşımıza da gözaltı işlemi uygulandı. Detaylı inceleme yapılacak. Az önce Tarım Bakanımız ile görüştüm, kendisi de Ankara'dan yangın kontrol merkezinde olduğunu ilettiler ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulundular."

Havanın kararmasının ardından ise yangına karadan müdahale devam ediyor.

Haber - Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN-Ramazan FİLİZ/DURSUNBEY (Balıkesir),