Balıkesir'de Yangın: 15 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan yangında 15 ev kullanılamaz hale geldi.

Kırsal Köseler Mahallesi'nde bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangının kısa sürede büyüyerek diğer evlere sıçraması sonrası 15 ev kullanılamaz hale geldi.

Mahalle sakinlerinin de söndürme çalışmalarına yardım ettiği yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin karadan, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterin ise havadan desteğiyle kontrol altına alındı.