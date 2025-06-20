Balıkesir'de Yangın 12 Dekar Arpa Tarlasına Zarar Verdi

Balıkesir'de Yangın 12 Dekar Arpa Tarlasına Zarar Verdi
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Savaştepe ilçesinde sulama hattındaki çalışma sırasında çıkan kıvılcımlar nedeniyle başlayan yangında 12 dekarlık arpa tarlası zarar gördü. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında 12 dekarlık arpa tarlasında hasar oluştu.

Yeşilhisar Mahallesi Yağcıllı Deresi mevkisinde sulama hattındaki çalışma sırasında metal boru kesilirken çıkan kıvılcımlar otları tutuşturdu.

Büyüyen alevler, Abdullah Keskin'e ait arpa tarlasına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye helikopter, arazöz ve itfaiye araçları sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürülen yangında 12 dekarlık arpa tarlası zarar gördü.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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