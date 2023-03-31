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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Güncel Haberler

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Mahkeme Mahallesi'nde yaşayan P.B. ve Y.B'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı.

Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, yaptıkları aramalarda 47 gram metamfetamin, 15 gram esrar, 14 sentetik hap, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Balıkesir Güncel Haberler

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