Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Savaştepe ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 350 gram esrar ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Üç zanlı gözaltına alındı.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Uyuşturucu ticaretine yönelik ilçede çalışma yapan jandarma ekipleri, iki ayrı araçta uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, Yeşilhisar ve Çukurçayır mahallelerinde durdurdukları araçlarda arama yaptı.
Yapılan aramalarda, 350 gram esrar, 25 uyuşturucu hap, 1 uyuşturucu içme aparatı, 1 ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 25 fişek ele geçirildi.
Operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.