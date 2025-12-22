Haberler

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Savaştepe ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 350 gram esrar ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Üç zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticaretine yönelik ilçede çalışma yapan jandarma ekipleri, iki ayrı araçta uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, Yeşilhisar ve Çukurçayır mahallelerinde durdurdukları araçlarda arama yaptı.

Yapılan aramalarda, 350 gram esrar, 25 uyuşturucu hap, 1 uyuşturucu içme aparatı, 1 ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 25 fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Alper Çobanoğlu - Güncel
Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi

Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serbest bırakılan Melisa Döngel'den ilk açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Saç ve kan örneği verdi! İlk kez konuştu: Gerçeği yansıtmıyor
Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer

Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer
En-Nesyri, Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı

Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: İstanbul 7'den büyük bir depreme hazır olmalı

Profesörden "Hazır olun" uyarısı! İstanbul için endişe yaratan mesaj
Serbest bırakılan Melisa Döngel'den ilk açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Saç ve kan örneği verdi! İlk kez konuştu: Gerçeği yansıtmıyor
Türkiye'nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti
'Dışarıdan kadın getirmek yasak' tartışmasında oğlu öldürülen babadan kahreden sözler

"Kadın getirmek yasak" tartışması! Oğlu öldürülen baba kahretti
Karaman'da iş kazasında 17 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Eşarbını makineye kaptıran genç kız feci şekilde can verdi
Hasan Şaş dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın

Dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın
e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...

Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
title