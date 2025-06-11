Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
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Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. 19 kilo 888 gram esrar ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.S. (30), H.A. (32) ve M.H.A'nın (38) kentte uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı.

Şüphelilerin adreslerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda, 18 parça halinde toplam 19 kilo 888 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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