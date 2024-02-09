Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 18,90 gram esrar ve 8 fişek ele geçirildi.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.M ve M.G'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Şüphelilerin Memiş ve Bahçelievler mahallelerindeki adreslerine baskın yapan ekipler, aramalarda 18,90 gram esrar ve 8 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.