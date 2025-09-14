Haberler

Balıkesir'de Tur Minibüsü Devrildi: 11 Yaralı

Balıkesir'de Tur Minibüsü Devrildi: 11 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları Milli Parkı'nda bir tur minibüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, tur minibüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 10 S 2620 plakalı tur minibüsü, Kazdağları Milli Parkı içinde bulunan Avcılar Mahallesi Ağlayan Çam mevkisinde devrildi.

Minibüste bulunan 13 kişiden 11'i kazada yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince minibüsten çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
Kerem Demirbay'ın Galatasaray maçı sonrası elindeki ''GS Store'' poşeti rakip taraftarları çıldırttı

Galatasaray maçı sonrası elindeki poşet rakip taraftarları çıldırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor efsanesinin oğlu arkadaş cinayetine kurban gitti

Trabzonspor efsanesinin oğlu arkadaş cinayetine kurban gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.