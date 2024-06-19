Balıkesir'de traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü Hüseyin Ersoy hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrildi ve Ersoy traktörün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Cesedi Dursunbey Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Hüseyin Ersoy (72) idaresindeki 10 VD 162 plakalı traktör, kırsal Umurlar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Ersoy'un cesedi, Dursunbey Devlet Hastanesi morguna gönderildi.