Balıkesir'de trafo yangını ormana sıçradı (2)
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KONTROL ALTINA ALINDIBalıkesir'in Kepsut ilçesinde, trafoya yıldırım düşmesi sonucu çıkan ve ormana sıçrayan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, trafoya yıldırım düşmesi sonucu çıkan ve ormana sıçrayan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel