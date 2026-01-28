Balıkesir'de otomobilin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, otomobilin devrildiği trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Balıkesir- İzmir kara yolu, Öğretmenler Mahallesi yakınlarında A.K. idaresindeki 34 HVK 898 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.