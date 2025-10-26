Balıkesir'de TIR Park Halindeki Araçlara Çarptı

BALIKESİR'in Gönen ilçesinde şoförünün kontrolünü kaybettiği TIR, park halindeki 4 otomobil ile 4 traktöre çarptı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 04.30 sıralarında Gündoğdu Mahallesi Devlet Hastanesi Çevre Yolu'nda meydana geldi. Y.A.'nın (29) kontrolünü yitirdiği 10 AJN 674 plakalı TIR, yol kenarında park halindeki 4 otomobil ile 4 traktöre çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya sonrası TIR şoförünün İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, kazayı yaptığını söylediği bildirildi. Şoförün ifadesi alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ahmet ILGAZLI/GÖNEN (Balıkesir),