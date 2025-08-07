Balıkesir'de Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kadın Öldürüldü, Eşi İntihar Etti

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, Mehmet Avcı eşi Gonca Avcı'yı bıçakla öldürmesinin ardından ormanda intihar etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde Mehmet Avcı (36), tartıştığı eşi Gonca Avcı'yı (32) bıçakla boğazını keserek öldürdükten sonra ormanda intihar etti.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Bigadiç'in kırsal Durasılar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Avcı ile eşi Gonca Avcı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Mehmet Avcı, yanındaki bıçakla eşinin boğazını kesti. Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Gonca Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından kaçan Mehmet Avcı'nın yakalanması için jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan araştırmalarda Avcı, mahalleye yakın ormanda iple ağaca asılı halde ölü bulundu. Avcı'nın intihar ettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
