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Balıkesir'de Tarım Aletleri Çalan Şüpheliler Yakalandı

Balıkesir'de Tarım Aletleri Çalan Şüpheliler Yakalandı

Güncel Haberler

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde tarım aletlerini çaldığı öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonda, çalınan su motoru, pulluk ve sulama fıskiyesi ele geçirildi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde tarım aletlerini çaldığı öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri ( Jasat ), ilçede vatandaşların tarla, bağ ve bahçelerini sulamak amacıyla kullandığı su motoru, pulluk ve sulama fıskiyesi gibi tarım aletlerinin çalındığı bilgisini aldı.

İncelemelerde, hırsızlığı E.F, F.K ve A.Ş'nin kapalı kasa kamyonetle yaptığını tespit eden ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştiren JASAT personeli, çalınan su motoru, pulluk ve sulama fıskiyesini ele geçirdi.

Operasyonda, E.F, F.K ve A.Ş de gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ramazan Atam - Güncel

Balıkesir JASAT Güncel Haberler

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