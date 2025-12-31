Haberler

Balıkesir'de tadilattaki binada çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'de tadilattaki binada çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Balıkesir'in Karesi ilçesinde, bir dönem otel olarak kullanılan binada tadilat çalışmaları sırasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı.

Balıkesir'de bir dönem otel olarak kullanılan, tadilat çalışmalarının sürdüğü binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karesi ilçesinde bulunan ve bir dönem otel olarak kullanılan çok katlı binada gerçekleşen tadilat çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Binadan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında binada bulunduğu öğrenilen 2 işçi, ekiplerin yardımıyla tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

