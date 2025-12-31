Balıkesir'de tadilattaki binada çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'de bir dönem otel olarak kullanılan, tadilat çalışmalarının sürdüğü binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karesi ilçesinde bulunan ve bir dönem otel olarak kullanılan çok katlı binada gerçekleşen tadilat çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Binadan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında binada bulunduğu öğrenilen 2 işçi, ekiplerin yardımıyla tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.