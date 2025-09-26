Haberler

Balıkesir'de Şüpheli Çanta Patlatıldı

Balıkesir'de Zağnos Paşa Camii'nin avlusunda bulunan şüpheli çanta, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatıldı. Çantanın boş olduğu anlaşıldı.

BALIKESİR'de tarihi Zağnos Paşa Camii'nin avlusunda bırakılan çanta, şüphe üzerine bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.

Karesi ilçesinde saat 14.30 sıralarında Zağnos Paşa Camii'nin bahçesindeki şadırvanın yanında bulunan sahipsiz çantayı fark edenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Avludaki vatandaşlar dışarıya çıkarılarak çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Çağırılan bomba imha uzmanı tarafından çanta fünyeyle kontrollü olarak patlatıldı.

Patlatılmasın ardından yapılan incelemede çantanın içinin boş olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
