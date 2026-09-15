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Balıkesir'de "sokaklar güvende" operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de 'sokaklar güvende' operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı
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Balıkesir'de düzenlenen "sokaklar güvende" operasyonlarında 18 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir'de düzenlenen "sokaklar güvende" operasyonlarında 18 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, uyuşturucu ticareti, yasa dışı bahis ve ruhsatsız silah kaçakçılığına yönelik "sokaklar güvende" çalışması başlatıldı.

Çalışma kapsamında belirlenen 43 adresteki 18 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

Polis ve jandarma ekiplerinden oluşan 258 personelin katıldığı eş zamanlı operasyonlarda ev ve araçlarda aramalar yapıldı.

İki dron ve 6 narkotik dedektör köpeğinin de destek verdiği aramalarda, ?859 sentetik hap, ?260 kubar esrar, ?bir miktar sentetik uyuşturucu, ?1 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca, ?4 adet ruhsatsız av tüfeği, ?158 tabanca mermisi, ?5 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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