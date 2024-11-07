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Balıkesir'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Tutuklama

Balıkesir'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Tutuklama
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Balıkesir Karesi'de gerçekleşen silahlı saldırıda 57 yaşındaki Recep Özdemir hayatını kaybetti. Olayın failleri A.Ö. ve ona yardım eden iki kişi tutuklandı. Polis, olaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

Balıkesir'de silahlı saldırıda bir kişiyi öldürüp kaçan zanlı ile ona yardım eden 2 kişi tutuklandı.

Karesi ilçesi Atatürk Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayan Recep Özdemir (57), olay yerinde hayatını kaybetti.

Polisin başlattığı soruşturmada olay yerinde 4 kovan ve 1 deforme çekirdek bulunurken, şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemesinin ardından olayı gerçekleştiren kişinin A.Ö. olduğunu belirledi.

A.Ö'nün aynı zamanda, hayatını kaybeden Recep Özdemir ile husumetli olduğu tespit edildi.

Olayın koyu renkli bir araçla gerçekleştirildiği belirleyen polis ekipleri, araçla ilgili de çalışma başlattı.

Aracı G.K. isimli şahsın kullandığı belirlenmesinin ardından G.K. gözaltına alındı.

G.K. ifadesinde A.Ö'yü Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'nde M.A'nın evine götürdüğünü itiraf etti.

Eve düzenlenen operasyonda A.Ö tabancayla birlikte yakalandı.

Şüpheli A.Ö. ve olay sonrası kaçmasına yardım eden G.K. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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