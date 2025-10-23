Balıkesir'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İbrahimce Mahallesi Hayat Caddesi'nde Engin C. ve Sebahattin B. ile Müslüm K. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada Müslüm K, yanındaki pompalı tüfekle ateş açtı.

Kavga sırasında Engin C. yüzünden, Sebahattin B. ise göğüs ve yüz bölgesinden yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, şüpheli Müslüm K. suç aletiyle yakalanarak gözaltına aldı.