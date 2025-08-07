Balıkesir'de Seyir Halindeki Kamyonda Yangın Çıktı
Balıkesir'de İstanbul-İzmir Otoyolu'nda seyir halindeki bir kamyonda yangın çıktı. Alevler, kamyonun taşıdığı tomruklara sıçradı. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonrası kamyon kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Balıkesir'de seyir halindeki kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İ.S. idaresindeki 41 AKF 403 plakalı kamyonda, İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Karesi Yeniköy mevkisinde yangın çıktı.
Alevler kamyonun taşıdığı tomruklara sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.
Kamyonun kullanılmaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel