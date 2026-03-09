Haberler

Balıkesir'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları ciddiyetini koruyor.

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi köprülü kavşağı mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 10 FD 920 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

Kaza sırasında bazıları aracın içinden fırlayıp çevreye savrulan V.A. (18), K.Ç. (17), E.Ş. (18), Ş.Ö. (19), E.Ş. (19), E.C.Ç. (19) ve A.A. (19) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ile Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan K.Ç. ve Ş.Ö. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastanede tedavileri süren yaralılardan V.A. ve E.Ş'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

