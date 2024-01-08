Balıkesir'de şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden sürücü Mehmet Aydın'ın cesedi hastane morguna kaldırıldı.
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mehmet Aydın (62) idaresindeki 06 FV 6742 plakalı kamyon ilçeye bağlı Keçidere Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak 3 metre yükseklikten şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Aydın olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerine sevk edilen ekiplerce araçtan çıkarılan Aydın'ın cesedi Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Devrilen araç ise vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.