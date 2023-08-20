Balıkesir'de saman yüklü kamyonette çıkan yangın ormana sıçradı
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BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde saman yüklü kamyonette çıkan yangın, ormana sıçradı.
BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde saman yüklü kamyonette çıkan yangın, ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kepsut-Bigadiç ilçeleri sınırında bulunan Çaldere Dombi Deresi mevkisinde saat 16.00 sıralarında saman yüklü bir kamyonette başlayan yangın ormana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 3 helikopter, 20 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Güncel