Balıkesir'de saman yüklü kamyonette çıkan yangın ormana sıçradı

BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde saman yüklü kamyonette çıkan yangın, ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kepsut-Bigadiç ilçeleri sınırında bulunan Çaldere Dombi Deresi mevkisinde saat 16.00 sıralarında saman yüklü bir kamyonette başlayan yangın ormana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 3 helikopter, 20 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.